Байден призвал лидеров Конгресса решить вопрос помощи союзникам как можно скорее

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с четырьмя лидерами Конгресса подчеркнул "настоятельную необходимость" принятия палатой представителей законопроекта о помощи Израилю и Украине, сообщает Белый дом.

"Во время телефонного разговора президент обсудил срочную необходимость того, чтобы палата представителей приняла дополнение к закону о национальной безопасности как можно скорее ", - говорится в заявлении.

Байден провел разговор с лидерами демократического большинства в сенате Чаком Шумером и республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом, спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократов в палате Хакимом Джеффрисом.

Шумер заявил, что во время телефонного разговора между президентом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" о необходимости действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

Он выразил надежду, что на следующей неделе удастся что-то сделать, чтобы помочь обеим странам.

"Обращаюсь к спикеру Джонсону: лучший способ для палаты представителей - это принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, одобренный сенатом", - добавил лидер демократов в сенате.

Шемер отметил, что США "должны помочь Израилю оставаться сильным в борьбе с Ираном".

Ранее Джонсон заявил, что палата представителей "попытается еще раз" передать военную помощь Израилю в ответ на крупномасштабную атаку Ирана.

"Мы собираемся повторить попытку на этой неделе", - заявил Джонсон в эфире телеканала Fox News.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в палате представителей выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

В марте стало известно о намерении Джонсона разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он его представит позже в апреле.