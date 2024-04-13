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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Иранские военные сообщили, что захватили связанный с Израилем контейнеровоз

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что взял под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем, сообщает в субботу агентство Mehr.

Оно публикует фотографии и видеоролик, снятые на борту судна, предположительно, во время высадки на него иранских военных.

Агентство уточняет, что операция прошла "в районе Персидского залива в субботу".

Mehr поясняет, что речь, судя по всему, идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.

Иран Израиль КСИР Персидский залив
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