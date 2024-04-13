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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) судна MSC Aries, передает в субботу агентство EFE.

В португальском МИД пояснили, что находятся "в контакте с властями Ирана. Попросили предоставить объяснения, дополнительную информацию".

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Ранее в субботу в КСИР заявили, что взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем.

Агентство Mehr уточняет, что операция прошла "в районе Персидского залива в субботу".

СМИ стало известно, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.

Португалия Иран КСИР Израиль Персидский залив
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