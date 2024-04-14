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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Ирак и Израиль объявили о закрытии воздушного пространства после начала атаки Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс Ирака в субботу объявил о закрытии иракского воздушного пространства после того, как ранее стало известно о запуске десятков иранских беспилотников в сторону Израиля, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Администрация международного аэропорта Эрбиля также подтвердила закрытие авиапространства над Иракским Курдистаном.

В свою очередь The Times of Israel передает, что управление аэропортов Израиля объявляет о закрытии израильского воздушного пространства с 00:30 воскресенья (совпадает с московским).

Информации о том, когда может возобновиться прием авиарейсов, пока нет. В управлении обещают своевременно давать обновления по ситуации.

Ранее в субботу израильские военные подтвердили, что Иран запустил дроны в сторону Израиля.

Ирак Иран Израиль
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