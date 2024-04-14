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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Ряд стран отказали США в использовании баз на их территории для ударов по Ирану

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые страны Персидского залива не дали согласия Вашингтону в размещении на их военных базах американских сил для возможных ударов по Ирану в случае каких-либо ответных действий против Исламской республики, информирует издание Middle East Eye.

По его данным, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия донесли мнение руководств своих стран до Вашингтона, обратившись к американским властям с призывом воздержаться от использования территорий этих стран для ответа на возможные иранские удары по Израилю.

"Американские союзники в странах Персидского залива предпринимают серьезные усилия для того, чтобы избежать чего-либо, что связывало бы их с ответом США Ирану", - сообщил собеседник Middle East Eye в руководстве США.

Ранее Корпус стражей Исламской революции подтвердил информацию о запусках беспилотников в сторону Израиля.

Израиль и США также сообщили, что Иран направил дроны в сторону Израиля.

Оман ОАЭ Иран Израиль США Саудовская Аравия
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