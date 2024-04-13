ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что с территории Ирана в сторону Израиля в субботу стартовали десятки беспилотников, сообщает The Times of Israel.

"Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении для прессы подтвердил, что из Ирана запущены десятки дронов, они двигаются в сторону Израиля", - информирует издание.

Он отметил, что ВВС Израиля отслеживают полет БПЛА, дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь израильской территории.

По его словам, сирены воздушной тревоги включатся, как только БПЛА войдут в израильское воздушное пространство. Он пообещали, что ЦАХАЛ постарается перехватить цели как можно быстрее. Также он упомянул о перебоях в работе GPS в связи с контрмерами военных.

Ранее в субботу американский портал Axios со ссылкой на собственные данные сообщил, что несколько десятков запущенных Ираном беспилотников направляются в сторону Израиля.