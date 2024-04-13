Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что с территории Ирана в сторону Израиля в субботу стартовали десятки беспилотников, сообщает The Times of Israel.

"Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении для прессы подтвердил, что из Ирана запущены десятки дронов, они двигаются в сторону Израиля", - информирует издание.

Он отметил, что ВВС Израиля отслеживают полет БПЛА, дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь израильской территории.

По его словам, сирены воздушной тревоги включатся, как только БПЛА войдут в израильское воздушное пространство. Он пообещали, что ЦАХАЛ постарается перехватить цели как можно быстрее. Также он упомянул о перебоях в работе GPS в связи с контрмерами военных.

Ранее в субботу американский портал Axios со ссылкой на собственные данные сообщил, что несколько десятков запущенных Ираном беспилотников направляются в сторону Израиля.

ЦАХАЛ Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль начал перехват иранских дронов

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

ЦАХАЛ привел в готовность системы обороны и нападения ВВС на фоне угрозы атаки Ирана

МИД РФ заявил о решительном осуждении удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Иранские военные сообщили о захвате связанного с Израилем контейнеровоза

До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

Токаев перенес Международный форум "Астана" на 2025 год

В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом в торговом центре

В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом в торговом центре

Что случилось этой ночью: суббота, 13 апреля

Законопроект об американской помощи Украине могут рассмотреть на будущей неделе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });