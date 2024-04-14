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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Байден провел телефонную беседу с Нетаньяху

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил пул Белого дома со ссылкой на сообщение администрации.

"Президент Байден вечером по телефону побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Детали беседы не приводятся.

Ранее сообщалось, что Иран нанес по Израилю многочисленные удары, запустив не менее 200 дронов и ракет, большинство из них были сбиты.

Джо Байден Биньямин Нетаньяху США Израиль Иран
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