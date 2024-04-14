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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Блинкен в ближайшее время обсудит с союзниками атаку Ирана на Израиль

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшее время провести консультации с союзниками по вопросам, касающимся атак Ирана на Израиль, сообщил американский госдепартамент.

"В ближайшие часы и дни я буду консультироваться с союзниками и партнерами в регионе и по всему миру", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Блинкена.

Он осудил действия Тегерана и сказал, что Соединенные Штаты "продолжат поддерживать оборону Израиля, и, как ясно дал понять президент (Джо Байден - ИФ), мы будем защищать персонал США".

Ранее сообщалось, что Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО.

Джо Байден Израиль Иран Энтони Блинкен
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