В Израиле заявили о перехвате почти всех выпущенных Ираном ракет и беспилотников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Израильским военным удалось перехватить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

В общей сложности, по данным Хагари, Иран запустил свыше 200 беспилотников и ракет. При этом он предупредил, что операция еще не завершена. "Наши самолёты продолжают перехватывать цели," - добавил он.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.