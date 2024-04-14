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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Израиле заявили о перехвате почти всех выпущенных Ираном ракет и беспилотников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Израильским военным удалось перехватить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

В общей сложности, по данным Хагари, Иран запустил свыше 200 беспилотников и ракет. При этом он предупредил, что операция еще не завершена. "Наши самолёты продолжают перехватывать цели," - добавил он.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Иран Израиль Даниэль Хагари
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