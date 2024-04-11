ХАМАС заявил о необходимости прекращения огня для выяснения судьбы заложников

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Только прекращение огня в секторе Газа даст группировке ХАМАС достаточно времени, чтобы получить информацию о всех израильских заложниках, остающихся в анклаве, заявил руководитель отдела внешних связей группировки Басем Наим.

"Переговоры, в том числе, предусматривают соглашение о прекращении огня, чтобы располагать временем, быть в безопасности для сбора окончательной и более точной информации о захваченных израильтянах", - приводит "Аль-Арабийя" его слова.

Наим пояснил, что заложники находятся у разных группировок и в разных местах, и некоторые из них уже погибли от израильских ударов. Он также напомнил, что на недавних переговорах в Каире заложники были лишь одной из тем более широкого соглашения о прекращении огня.

В свою очередь, советник главы политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил, что предложения по соглашению, выработанные к ходе последнего на данный момент раунда переговоров, не удовлетворяют группировку. Он уточнил, что камнем преткновения остаются требования Израиля установить временный, а не постоянный режим прекращения огня, а также оставить его войска в секторе Газа.

Как напоминает телеканал, ранее в апреле в ХАМАС признали, что не знают, кто из 129 остающихся в Газе заложников до сих пор жив.

Накануне ряд СМИ сообщил, что группировка ХАМАС заявила посредникам на переговорах с Израилем о неспособности отыскать 40 заложников, возвращение которых Израилю предусматривает первая фаза нового предложения о перемирии в секторе Газа. Согласно предложению, группировка должна отпустить из плена всех женщин, больных и престарелых в обмен на сотни палестинских заключенных и на шесть недель прекращения огня.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, задействовав в наступлении более 20 тыс. военнослужащих. С начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 33 тыс. 545 человек, 76 тыс. 94 получили ранения.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.