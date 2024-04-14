Пентагон заявил о десятках перехваченных ракет и беспилотников, запущенных по Израилю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы перехватили десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, летевших в Израиль, которые были запущены из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую помощь по обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - отметил он.

Глава Пентагона также указал, что США "призывают Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения, в том числе со стороны его марионеточных сил, и снизить напряженность".

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля", - сказал он.