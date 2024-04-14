США привержены защите Израиля, но не будут участвовать в ответе Ирану

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не будут принимать участие в случае ответа Израиля на удар Ирана, сообщают в воскресенье американские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.

"Мы привержены защите Израиля. Но мы не будем частью какого-либо ответа, если они его предпримут", - сказал представитель администрации США.

Он отметил, что цель Вашингтона заключается в "деэскалации напряженности в регионе". "Мы не хотим более широкого регионального конфликта", - подчеркнул чиновник.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на атаку на иранское консульству в Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, в свою очередь, назвал операцию успешной.