Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Удар Ирана по Израилю привел к выполнению поставленных иранским командованием целей, заявил в воскресенье начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

"Благодаря хорошо продуманной тактике и тщательному планированию, ни система ПРО "Железный купол", ни противоракетная оборона сионистского режима (так в Иране называют израильские власти - ИФ), не смогли оказать существенного противодействия этой операции, сказал генерал Багери и добавил, что операция достигла целей", - сообщает агентство Mehr.

При этом он подчеркнул, что иранские вооруженные силы дадут более весомый ответ на дальнейшие агрессивные действия в отношении Ирана.

Багери также опроверг заявления США об их непричастности к удару Израиля 1 апреля по иранскому консульству в Дамаске, отметив, что Вашингтон дал разрешение на эту операцию. Он добавил, что США также пытались сорвать удар Ирана по Израилю, действуя в Ираке и Иордании, но эти попытки успеха не возымели.

Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО.