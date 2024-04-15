Израиль - Иран: события пошли по кругу!

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Людмила Самарская рассказала, чего можно ждать после недавней атаки Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Атака Ирана на Израиль была короткой, но достаточно объемной. Как будут теперь развиваться события в регионе? На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Людмилой Самарской.

События пошли по кругу!

Корр.: Какова сейчас обстановка на Ближнем Востоке после иранской атаки против Израиля? Иран выполнил свои обещания ответить на разгром консульства в Дамаске, Израиль от ракетного удара практически не пострадал. Все остались при своих интересах?

Самарская: Обстановка на Ближнем Востоке сейчас сложно предсказуемая. В данной ситуации трудно прогнозировать теперь уже не только действия Ирана, но и дальнейшие шаги Израиля. И все же маловероятно, что Израиль не отреагирует на такой широкомасштабный удар, осуществлённый при помощи дронов и ракет. Судя по различным заявлениям, политические силы в этой стране считают, что отсутствие ответа означает ослабление их позиций и дает возможность другим игрокам в регионе проводить подобные атаки против Израиля. Так же, как считал, впрочем, и Иран, если он не ответит на бомбардировку консульства в Сирии.

В то же время, если Израиль решит отреагировать, то перед ним встанет тот же, как и для Ирана, вопрос выбора целей и форм атаки. В Иерусалиме понимают, что если выберут для атаки слишком чувствительные цели, то это путь к дальнейшей эскалации.

Корр.: Все идет по кругу?

Самарская : Отчасти — да. Только теперь все те же вопросы решает другая сторона. Вопросов возникает, конечно, много. США убеждают Израиль не атаковать Иран, другие союзники Израиля также призывают к сдержанности.

Корр.: Как они предлагают реагировать на атаку?

Самарская: В Европе есть призывы к созданию коалиции в защиту Израиля. Фактически ее основы, в том числе в плане противоракетной обороны, были продемонстрированы уже этой ночью. Участвовали и Великобритания, и Франция, а Иордания предоставила, в частности, и воздушное пространство для самолетов ВВС, а также помогала сбивать иранские дроны.

Иордания не осталась безучастной

Корр.: Почему вдруг Иордания встала на сторону Израиля?

Самарская: Здесь есть несколько факторов. Во-первых, Иордания — также партнер США в регионе. Во-вторых, иранская атака была опасна и для Аммана, к тому же Израиль и Иордания зачастую сталкиваются с общими угрозами в сфере безопасности. И эта иранская атака и была одной из таких угроз.

Разговор Вашингтона с Тель-Авивом и Тегераном

Корр.: Вы сказали, что США убеждают Израиль и Иран остановиться. Это значит, что был серьезный разговор Вашингтона с Иерусалимом и Тегераном?

Самарская: Вероятнее всего, диалог был. По-видимому, диалог с Ираном через посредников мог вестись еще с осени прошлого года. Могли обсуждаться и палестино-израильская эскалация, и недопущение расширения конфликта. Подобные контакты вполне объяснимы.

Корр.: Вашингтон способствовал договоренности? Есть первая реакция американцев, которая бы демонстрировала, что они за прекращение конфликта? Например, возвращение кораблей?

Самарская: Пока отвод американского флота с места базирования в регионе не наблюдается, но американцы заявляли, что атаку Израиля, если таковая будет, они не поддержат. Это уже много. Это явный сигнал того, что США не заинтересованы в эскалации конфликта и выступают за снижение осложнений между двумя странами, если не за полное его окончание. Впрочем, это выгодно и Израилю, и Ирану. Израиль налаживает отношения с Вашингтоном после серьезных разногласий по сектору Газа, а Иран не хотел бы усиливать напряжённость во взаимодействии с арабскими странами региона.

И опять все неясно!

Корр.: Как теперь сложится обстановка на Ближнем Востоке?

Самарская: Прогнозировать точно сложно, но пока что стороны ясно стараются воздержаться от широкомасштабной эскалации. Удары существенные, но все-таки имеют больше символическое значение, хотя они определённо являются и демонстрацией силы. И ясно, что при этом каждая из сторон пытается сдерживать другую всеми доступными им методами.

Израиль: Правые рвутся в бой, военные занимают умеренные позиции

Корр.: Как последние события отражаются на внутриполитическом положении в Израиле?

Самарская: Оно крайне напряженно. Есть значительные силы, которые выступают за ответную масштабную атаку против Ирана. Это ультраправые. Они призывают дать жесткий ответ. Объясняют это тем, что иначе аналогичные атаки будут происходить вновь. Учитывая их положение в Кнессете, можно предположить, что все же в какой-то форме ответ Израиля будет, но, правда, каким именно он будет, сказать сложно, так как военные занимают более умеренные позиции. Несмотря на влияние крайне правых сил, принятие чрезмерно жестких мер маловероятно, поскольку это может привести к серьезной эскалации, которая Иерусалиму сейчас совсем не нужна. Впрочем, в отношении необходимости какой-то реакции на субботние события в Израиле есть консенсус среди большинства политических сил. Ответ должен быть таким, чтобы, сославшись на него, в Израиле заявили, что сохраняют силу сдерживания Ирана.

Ждут решения Совета Безопасности ООН?

Корр.: Может быть, это будет решаться в Совете Безопасности ООН?

Самарская: Сложно представить, что Совет Безопасности примет резолюцию, осуждающую Иран. Конечно, если это будет сделано, то есть некоторая (хоть и довольно небольшая) вероятность того, что Израиль этим удовлетворится. Но надо иметь в виду, что с ООН у Израиля сложные отношения, и нельзя сказать, что ООН – это авторитет для Израиля. Тем более, что часть членов ООН объясняют действия Ирана самозащитой.

Остается только наблюдать за ситуацией и надеяться на то, что широкомасштабной региональной эскалации всё же удастся избежать.