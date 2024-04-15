Нефть остается в минусе, Brent подешевела до $89,7 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером в понедельник, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по московскому времени понизилась на $0,75 (0,83%), до $89,7 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,67 (0,78%), до $84,99 за баррель.

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, при этом власти Ирана назвали операцию успешной.

Опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанес лишь минимальный ущерб Израилю, пишет Barron's. Кроме того, вероятность иранской атаки уже была учтена в котировках.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что также несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

В случае прямой конфронтации между Ираном и США цены на нефть могут подняться выше $140 за баррель, полагает глава отдела сырьевых исследований Societe Generale Бенджамин Хофф. По его словам, которые приводит MarketWatch, после выходных вероятность такой конфронтации выросла до 15% с 5%.