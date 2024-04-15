ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ФБР расследует обстоятельства, которые привели к обрушению моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, сообщает в понедельник The Washington Post со ссылкой на источники.

Два американских официальных лица, знакомых с ситуацией, рассказали изданию, что расследование как минимум частично сфокусируется на том, знали ли члены команды Dali, что у судна были серьезные технические неполадки.

Утром в понедельник федеральные агенты поднялись на борт контейнеровоза для обыска.

"ФБР находится на борту грузового судна Dali и проводит санкционированную судом работу", - говорится в сообщении бюро. Какие-либо другие подробности в ФБР приводить не стали.

В конце марта в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз Dali потерял управление и врезался в него. В результате обрушения в воду упали шесть рабочих, занимавшихся починкой дороги, все они погибли.