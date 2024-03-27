В Балтиморе шесть человек считаются погибшими при крушении моста

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Шесть дорожных рабочих считаются пропавшими без вести и, вероятно, погибшими в результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, заявил на брифинге министр транспорта США Пит Буттиджич. Его заявления приводит CNN.

Речь идет о восьми рабочих, который в момент обрушения ночью занимались дорожными работами на мосту. Еще двое рабочих выжили, один из них серьезно пострадал, сказал министр.

Буттиджич подтвердил, что быстрая реакция людей на земле на сигнал Mayday c аварийного контейнеровоза Dali помогла закрыть въезды на мост и предотвратить гибель десятков человек. Также на ситуации сказалось, что это случилось ночью.

Мост, соединяющий берега бухты Балтимора, упал в реку Патапско в 1:30 по местному времени после того, как в его опору врезался потерявший управление контейнеровоз компании Maersk. Министр напомнил, что мост был построен в 1977 году и не был рассчитан на столкновение с подобными контейнеровозами.

Буттиджич добавил, что, если выяснится, что в столкновении судна с мостом виноваты частные компании, они понесут за это ответственность. Он отметил, что восстановление моста и открытие находящегося неподалеку порта является приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Мост будет восстановлен, но сроки министр назвать отказался.

Пока приоритетом является разбор конструкций обрушившегося моста и расчистка русла реки. Как сообщили в Береговой гвардии, идет подготовка плана работ по снятию обломков моста с носа контейнеровоза Dali. Под тяжестью этих обломков нос судна сел на дно реки.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди рассказала CNN, что следователям удалось ночью попасть на борт судна, чтобы осмотреть машинное отделение и капитанский мостик, а также собрать все электронные носители и документацию.

Она отметила, что NTSB также располагают "записью данных, которая, по сути, является "черным ящиком". Ожидается, что информацию из него удастся извлечь позже в среду.