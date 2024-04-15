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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Байден считает важным не допустить эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон стремится не допустить распространения конфликта на Ближнем Востоке после удара Ирана по Израилю, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"США привержены прекращению режима огня (в Газе - ИФ) и тому, чтобы не допустить распространения конфликта на Ближнем Востоке", - приводят американские СМИ слова Байдена.

При этом, американский лидер отметил, что Вашингтон привержен обеспечению безопасности Израиля.

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В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сообщил, что силы США перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назвал иранскую операцию успешной.

Джо Байден Иран Йемен Сирия Израиль США
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