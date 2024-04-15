Министр обороны Израиля считает, что страна обязана ответить на иранские удары

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у Израиля нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, "Галант заявил Остину в телефонном разговоре в воскресенье, что Израиль не может позволить себе не ответить на запуск баллистических ракет на его территорию", передает портал.

Галант также отметил, что Израиль не приемлет ситуацию, в которой Иран отвечает прямой атакой каждый раз, когда Иерусалим поражает цели в Сирии.

Портал отмечает, что в заявлении Минобороны Израиля по итогам разговора говорится, что Галант поблагодарил Остина за сотрудничество и отметил, что "оборонное ведомство Израиля остается начеку и готово отразить дополнительные угрозы".

Ранее сообщалось, что Остин заверил Галанта в готовности США защищать Израиль. "Министр подчеркнул, что, хотя США не стремятся к эскалации, мы продолжим предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала", - говорится в заявлении Пентагона.

При этом американские официальные лица, как сообщалось, предупреждали, что не будут принимать участие в израильских ударах по Ирану. Кроме того, Вашингтон просил израильских коллег заранее предупреждать в случае проведения подобных операций.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.