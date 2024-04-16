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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Копенгагене загорелось одно из старейших строений города - здание фондовой биржи. Причины пока неизвестны.

Как сообщает Associated Press, в результате пожара рухнул знаменитый 56-метровый шпиль биржи, выполненный в виде переплетенных между собой хвостов драконов.

Возгорание началось на крыше и уже распространилось на остальное здание. Также обрушилась и часть крыши.

Пожарные отмечают высокую сложность пожара - часть горящих конструкций остаются недоступными, поскольку туда опасно пытаться попасть. Здание фондовой биржи XVII века расположено близ дворца Кристиансборг, где заседает парламент, и является очень популярным среди туристов.

В настоящее время там располагается Торговая палата Дании.

Associated Press сообщает, что как только начался пожар, люди начали спасать из здания картины. В их числе был и глава Торговой палаты Брайан Миккельсен, который назвал пожар национальной катастрофой.

Само здание биржи находилось на реконструкции и было заключено в строительные леса. Его построили в 1615 году.

Соседний дворец Кристиансборг уже неоднократно горел - последний раз в 1990 году - но здание биржи тогда не пострадало.

Копенгаген Кристиансборг Дания
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