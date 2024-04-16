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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Копенгагене несколько часов не могут потушить пожар в здании биржи XVII века

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Одно из старейших зданий датской столицы Копенгагена - здание исторической фондовой биржи - охвачено огнем уже несколько часов, в результате чего обрушился центральный шпиль, сообщает во вторник Associated Press.

"Пожар пока не удалось взять под контроль", - сказал представитель пожарной службы Якоб Андерсен. Он добавил, что к настоящему моменту половина здания обрушилась, включая центральный шпиль.

По его словам, пожарные будут работать на месте возгорания еще по крайней мере в течение суток. Однако он уточнил, что риска возгорания соседних зданий нет.

Пожар начался утром во вторник: загорелась кровля здания, затем огонь распространился на наибольшую часть здания и крыши, разрушив ее. Также уничтожено внутреннее убранство здания. Сотрудники Торговой палаты, штаб-квартира которой находится в этом здании, сумели спасти от огня некоторые ценные предметы искусства.

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Информации о пострадавших не поступало.

В пожарной службе заявили, что пока слишком рано делать выводы о том, что послужило причиной возгорания, и что специалисты смогут войти внутрь здания только через несколько дней.

Район Копенгагена, в котором расположено здание, оцеплен полицией, перекрыты несколько центральных дорог. В связи с пожаром внесли изменения в расписание и маршруты общественного транспорта.

Здание исторической фондовой биржи, также известное как Бёрсен, построили в 1640 году, это одно из старейших зданий города и популярная туристическая достопримечательность Копенгагена. Здание выделялось в городе благодаря 54-метровому шпилю в виде четырех драконов с переплетенными хвостами. До 1974 года его занимала биржа, после нее в нем располагалась датская Торговая палата, однако в настоящее время его фасад был закрыт на реконструкцию.

Копенгаген Дания
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