КС Молдавии одобрил проведение референдума по вопросу евроинтеграции страны

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение на проект поправок в Основной закон, касающихся европейской интеграции. Как сообщила на брифинге во вторник председатель КСМ Домника Маноле, теперь парламент может рассмотреть вопрос о назначении даты референдума с указанным в законопроекте вопросом.

С запросом в КС обратилась группа из 46 депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Суд признал, что инициатива соответствует нормам Конституции, в том числе пределам ее пересмотра.

На референдуме будет задан вопрос: "Вы поддерживает вступление Молдавии в Европейский Союз?". Согласно инициативе, референдум должен состояться 20 октября.

Согласно законопроекту, в преамбуле Конституции добавляются две фразы "подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова" и "объявляя европейскую интеграцию стратегической целью Республики Молдова".

Также Конституция дополняется новым разделом - "Европейская интеграция", которая будет включать статью "о присоединении к учредительным договорам и актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза". Согласно данной статье, "присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также присоединение к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливаются парламентом органическим законом".

Также данная статья предполагает, что "после присоединения к учредительным договорам ЕС, а также другим обязательным постановлениям Сообщества, данные положения имеют приоритет над противоречащими положениями внутренних законов при соблюдении положений акта о присоединении".

В декабре 2023 года президент Майя Санду предложила провести референдум в один день с выборами президента, чтобы обеспечить более высокую явку избирателей на референдум. Сразу после этого парламент внес поправки в Кодекс о выборах, разрешив проведение референдума в один день с выборами.

Законопроект о поправках в Конституцию предусматривает, что поправки вступят в силу после того, как в "Официальном мониторе Республики Молдова" будет опубликовано решение Конституционного суда о признании результатов республиканского конституционного референдума.