Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести в октябре референдум относительно закрепления в Конституции стремления страны к интеграции в Евросоюз.

"Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС этой осенью определит наше настоящее и будущее на десятилетия ", - сказала Санду в понедельник на пресс-конференции.

Она призвала парламент начать подготовку к референдуму и провести необходимые процедуры. С инициативой объявления плебисцита должны выступить не менее трети депутатов путем подачи запроса в Конституционный суд.