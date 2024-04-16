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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В МИД Португалии выразили протест послу Ирана в связи с задержанием судна

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Посла Ирана Маджида Тафреши вызвали в португальский МИД в связи с недавними ударами Тегерана по Израилю и задержанием шедшего под португальским флагом судна MSC Aries, сообщается на сайте радиостанции "Ренашсенса" со ссылкой на заявление ведомства.

"Посла Исламской Республики Иран Маджида Тафреши вызвали в министерство иностранных дел утром 16 апреля", - говорится в коммюнике, распространенном ведомством.

В нем отмечается, что руководитель португальского МИД Паулу Рангел "в категоричной форме выразил осуждение атаки, осуществленной против Израиля". Он также "выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе и призвал к максимальной сдержанности".

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На минувшей неделе в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что в районе Персидского залива взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем.

СМИ стало известно, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Португалия Иран MSC Aries
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