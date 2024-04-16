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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Иран сообщил об отсутствии претензий к российскому моряку с задержанного судна

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Иран не имеет претензий к находящемуся на борту задержанного судна MSC Aries российскому моряку и не будет препятствовать его возвращению на родину, сообщили в МИД России.

"Согласно информации официальных властей Ирана, на MSC Aries находится российский гражданин Т.С.Колчанов. Судно перемещено в порт Бендер-Аббас. Россиянину была предоставлена возможность связаться с семьей", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

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По словам Захаровой, в ходе состоявшегося 14 апреля телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран иранская сторона сообщила об отсутствии претензий к моряку, "пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также, в случае наличия у него такого желания, не препятствовать возвращению на родину".

Посольство России в Тегеране держит вопрос на особом контроле, после получения разрешения от местных государственных органов консульские сотрудники лично посетят Колчанова, добавили в МИД РФ.

В минувшую субботу иранские власти заявили, что задержали в районе Персидского залива судно, которое, по данным страны, связано с Израилем.

Иран MSC Aries РФ МИД РФ
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