Прямые инвестиции немецкого бизнеса в Китай за I полугодие превзошли уровень всего 2023 г.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции немецких компаний в Китай резко выросли в этом году, несмотря на призывы правительства страны к бизнесу диверсифицировать инвестиции и выбирать менее рискованные с точки зрения геополитики рынки, пишет Financial Times.

Согласно данным, полученным газетой от Бундесбанка, прямые инвестиции Германии в Китай во втором квартале выросли почти вдвое – до 4,8 млрд евро с 2,48 млрд евро в первые три месяца года. Таким образом, в первом полугодии их общий объем составил около 7,3 млрд евро по сравнению с 6,5 млрд евро за весь 2023 год.

Эксперты отмечают, что значительная часть вкладываемых средств приходится на реинвестиции прибылей, получаемых в Китае. Согласно исследованию Кёльнского Института немецкой экономики (IW Köln), в прошлом году немецкий бизнес реинвестировал в КНР более половины из 19 млрд евро прибылей, полученных в стране.

"Компании столкнулись с появлением множества препятствий из-за пандемии и блокады Суэцкого канала, - говорит эксперт по Китаю Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Фредолин Страк. - Они полны решимости сократить все риски в своих цепочках поставок за счет их реорганизации, в том числе локализации. Это особенно касается именно Китая".

Специалист по Китаю IW Köln Юрген Маттес отмечает, однако, что такая стратегия может нанести вред германской экономике.

"Это защита от возможных геополитических рисков, таких как эскалация ситуации в Тайваньском проливе, однако в ущерб экономике и рынку труда ФРГ, - говорит он. - Мы будем меньше экспортировать в Китай, и все больше продукции будет производиться в КНР местными рабочими".

Правительство Германии рекомендует компаниям диверсифицировать цепочки поставок и экспортные рынки, чтобы сократить уязвимость к внешним шокам, но не призывает бизнес рвать связи с Китаем, пишет FT.

Эксперты, однако, пока не видят, что бизнес, и особенно крупные автопроизводители, прислушивается к мнению властей. Аналитик американской аналитической компании Rhodium Group Даниэль Гох полагает, что "мощный импульс" к росту германских инвестиций в Китай сохранится до конца текущего года.

В частности, она отмечает недавнее объявление Volkswagen о планах направить 2,5 млрд евро в расширение производственного и R&D-хаба в городе Хэфэй провинции Аньхуэй, а также готовящиеся инвестиции BMW в 2,5 млрд евро в предприятие компании в Шэньяне.

"В последние пять лет на Германию приходилось более 50% всех инвестиций стран ЕС в Китай, главным образом, благодаря вкладу автопроизводителей", - отмечает Гох.