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Власти Киргизии намерены ограничить доступ к TikTok в стране

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности Киргизии просит ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории республики, сообщили "Интерфаксу" в среду в Министерстве цифрового развития страны.

"На основании мотивированного решения Государственного комитета национальной безопасности Киргизии относительно ограничения доступа к информационному ресурсу TikTok на территории республики Службой по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны соцсети закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", согласно которой определены виды и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Минкультуры Киргизии в конце августа приняло решение заблокировать TikTok, направив решение о блокировке соцсети в Министерство цифрового развития для дальнейшей реализации в рамках законодательства.

TikTok Киргизия
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