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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Киргизии заблокировали TikTok

В Киргизии заблокировали TikTok
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доступ к платформе TikTok в Киргизии заблокирован, сообщает в пятницу министерство цифрового развития страны.

"Службой по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к TikTok, доступ к сервису заблокирован", - заявили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны TikTok закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", согласно которой определены виды информации, причиняющей вред детям.

Ранее Госкомитет национальной безопасности Киргизии попросил ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории республики.

Минкультуры Киргизии в конце августа 2023 года приняло решение заблокировать TikTok, направив решение о блокировке соцсети в министерство цифрового развития для дальнейшей реализации в рамках законодательства.

TikTok Киргизия
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