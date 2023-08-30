В Киргизии заблокируют Tik Tok из заботы о психическом здоровье детей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры Киргизии решило заблокировать социальную сеть Tik Tok как вредную для психического здоровья детей, сообщила пресс-служба ведомства. Решение направлено Министерству цифрового развития для реализации блокировки.

"С учетом многочисленных обращений от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети Tik Tok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии приняло решение о прекращении деятельности сервиса на территории республики", - сообщили в пресс-службе.

Ведомство изучило контент соцсети и выяснило, что платформа не ограничивает доступ к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также не следит за возрастными категориями контента.