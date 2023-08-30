Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

В Киргизии заблокируют Tik Tok из заботы о психическом здоровье детей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры Киргизии решило заблокировать социальную сеть Tik Tok как вредную для психического здоровья детей, сообщила пресс-служба ведомства. Решение направлено Министерству цифрового развития для реализации блокировки.

"С учетом многочисленных обращений от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети Tik Tok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии приняло решение о прекращении деятельности сервиса на территории республики", - сообщили в пресс-службе.

Ведомство изучило контент соцсети и выяснило, что платформа не ограничивает доступ к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также не следит за возрастными категориями контента.

TikTok Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple может представить новый iPhone и часы 12 сентября

Военные в Габоне аннулировали результаты президентских выборов

Что случилось этой ночью: среда, 30 августа

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Что произошло за день: вторник, 29 августа

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине

Более 180 человек погибли в столкновениях в эфиопском регионе Амхара

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });