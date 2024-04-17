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Аренда жилья в Великобритании в марте подскочила на рекордные 9,2%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость аренды жилья в Великобритании в марте выросла на 9,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Показатель обновил рекорд за всю историю наблюдений (с января 2016 года). В феврале подъем составлял 9%.

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В Лондоне, где статистика собирается с января 2006 года, аренда в прошлом месяце подорожала на 11,2%. Год назад темпы роста арендной платы в британской столице отставали от среднего показателя по стране, и изменение ситуации отражает тенденцию к возвращению жителей в Лондон после оттока населения в период пандемии коронавируса.

Средняя стоимость аренды жилья в Великобритании в марте достигла 1,285 тыс. фунтов (около $1,6 тыс.), а средняя цена дома в феврале составляла 281 тыс. фунтов, увеличившись на 0,4% относительно января.

Великобритания
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