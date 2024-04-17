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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" в Дубай и из него стабилизируется, на данный момент отправлен уже второй рейс после перерыва из-за метеоусловий, сообщила авиакомпания.

"На данный момент вылетели следующие рейсы (время указано местное): в 7:45 SU525 Дубай - Москва за 16.04.2024, в 12:59 SU520 Москва - Дубай за 17.04.2024", - сказано в сообщении.

Заканчивается посадка пассажиров рейса SU521 Дубай - Москва за 16.04.2024: скоро самолет вылетит в пункт назначения.

Планируемое время вылета других рейсов: рейс за 16.04.2024 из Дубая в Москву: SU527 - 16:00 17.04; рейсы за 17.04.2024 из Москвы в Дубай: SU524 - 11:10, SU526 - 13:20; рейсы за 17.04.2024 из Дубая в Москву: SU525 - 18:50, SU521 - 20:05, SU527 - 21:15.

В работе аэропорта Дубая начались сбои 16 апреля во второй половине дня из-за наводнения, вызванного ливнями. Днем 17 апреля предприятие предупредило в соцсетях, что отмены и переносы рейсов продолжаются, и рекомендовало пассажирам по возможности не приезжать, тем более, что подъезды к аэропорту заблокированы или затоплены. На восстановление нормального режима работы уйдет неопределенное время. Также днем 17 апреля был сбой в работе телефонных линий аэропорта.

Москва Дубай Аэрофлот
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