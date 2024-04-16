Международный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопа

Прибывающие самолеты перенаправляются на запасные аэродромы

Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Дубая сообщил, что возобновляет отправку авиарейсов после того, как на 25 минут полностью прерывал работу из-за ливня, который привел к наводнениям.

В окрестностях аэропорта на дорогах произошли наводнения, сообщило предприятие в соцсети. Пассажирам рекомендовано проверять статус рейса, а также закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт.

Примерно через полчаса предприятие сообщило, что прибывающие рейсы все же будут перенаправляться на запасные аэродромы до улучшения погодных условий. Отправлять самолеты аэропорт все же собирается. Пассажирам рекомендуется следить за сообщениями в соцсетях аэропорта, чтобы быть в курсе изменений.

На кадрах, которые публикуют в соцсетях пассажиры, видно, что территорию аэропорта затопило, вода поднялась до такого уровня, что шасси самолетов практически полностью покрыты водой.

До утра среды в районе аэропорта прогнозируется неустойчивая погода, предупредило предприятие.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, ближайшие рейсы либо задерживаются, либо отменены.

Из-за сложной погоды в аэропорту вылета "Аэрофлот" откладывает вылет трех рейсов из Дубая в Москву до раннего утра среды по дубайскому времени (рейсы номер SU525, SU521 и SU527). Компания пообещала, что пассажиров задержанных рейсов обеспечат всеми услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.