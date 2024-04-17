Российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за непогоды

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы не аннулируют бронирования в ОАЭ из-за непогоды, многие рейсы были перенесены, поэтому у путешественников только сместились даты отдыха, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"В Дубае сейчас на задержанных рейсах скопилось около 3 тысяч граждан России, и по мере открытия гавани рейсы будут выполняться. Мы рекомендуем туристам приезжать в аэропорт после получения точной и информации о рейсе за 4-5 часов до вылета и уточнять информацию у принимающих компаний или в контактных центрах авиакомпаний. Сейчас погодные условия улучшаются, и ожидается, что авиакомпании войдут в привычный график работы с 18 апреля", - сказал он.

Что касается туристов, вылетающих в ОАЭ, то, по словам Горина, аннуляций бронирований нет, есть корректировка, в том числе дат вылета, так как фактически, например, 17 апреля многие рейсы перенесены на вечернее время.

"Глубина бронирования остается на прежнем уровне, это природное явление, которое очень редко бывает в Эмиратах, поэтому проблема будет решена за один-два дня", - считает эксперт.

Горин также сообщил, что туроператоры остаются на связи с организованными туристами, их заселяют в гостиницы до возобновления рейсов. Он посоветовал организованным туристом уточнять актуальную информацию у туроператоров и турагентов, а самостоятельным - через контактные центры авиакомпаний.

Как рассказал генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, ситуация с туристами в ОАЭ налаживается, аэропорт Дубая приступил к работе, возобновляются экскурсии.

"Есть туристы, которые продлились, многие из тех, кто уже был в аэропорту, не захотели оттуда уезжать. Погода наладилась, сегодня тишь да гладь, но дороги еще затоплены. Туристам, которые не улетели из Москвы, перенесли рейсы и оповестили отели. Экскурсии потихоньку возобновляются", - сказал он.

Как отметил Арутюнов, информации о проблемах от отельеров не было. По его словам, они были готовы к погодным явлениям.

"Отели знали о приближающейся непогоде и были готовы. Убрали лежаки, шезлонги, закрыли помещения на нижних этажах", - сказал эксперт.

Дожди в ОАЭ - редкое природное явление. Обычно осадки периодически выпадают в лишь зимние месяцы. Ливневые дожди и шторм, обрушившиеся на страну 16 апреля, оказались сильнейшими за 75 лет. В стране был введен оранжевый уровень опасности. Непогода затронула Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Фуджейру и Рас-эль-Хайму, но больше всего от непогоды пострадал Дубай. Здесь на фоне обильных осадков затопило основные автомагистрали страны, взлетно-посадочную полосу аэропорта, улицы, подъездные пути к отелям, нижние этажи торговых центров. Работа международного аэропорта Дубай была приостановлена на сутки.