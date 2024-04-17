FT сообщила о скором предложении Кржетинского купить материнскую структуру Royal Mail

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чешский миллиардер Даниэл Кржетинский готовит предложение о покупке International Distributions Services (IDS), материнской структуры почтовой службы Великобритании Royal Mail, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Официальная заявка еще не подана, но, вероятно, в среду Кржетинскому придется, согласно британскому законодательству, сделать заявление, собирается ли он ее направить, отмечает газета.

Миллиардер уже владеет 27,5% IDS через компанию Vesa Equity Investment. Также у него есть доли в британской сети супермаркетов J Sainsbury и лондонском футбольном клубе "Вест Хэм Юнайтед".

До новостей о возможном предложении Кржетинского рыночная капитализация IDS составляла 2,1 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд). После них она подскочила на 16,3%.