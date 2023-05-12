Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Национальная забастовка почтовых работников в Лондоне Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор почтовой службы Великобритании Royal Mail Саймон Томпсон покинет этот пост после двух лет руководства организацией, сообщила пресс-служба материнской International Distribution Services (IDS).

Совет директоров IDS находится на "продвинутых стадиях" назначения нового CEO, сообщила компания.

Томпсон останется в Royal Mail до 31 октября для передачи дел. По его мнению, после достижения соглашения между почтовой службой и профсоюзом настало время для компании двигаться дальше с новым руководителем, теперь у нее есть шанс "конкурировать и расти".

Royal Mail и профсоюз работников почтовой отрасли (CWU) в апреле завершили 11-месячные переговоры, договорившись о повышении зарплат на 10%. Разногласия между ними в прошлом году привели к забастовкам, которые продлились в общей сложности 18 дней, включая период перед Рождеством, писала The Guardian.

Томпсон пришел в компанию в качестве неисполнительного члена совета директоров в 2017 году и возглавил Royal Mail в январе 2021 года.