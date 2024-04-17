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МВФ усмотрел в слишком мягкой фискальной политике США угрозу экономике страны и мира

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность слишком мягкой налогово-бюджетной политикой Соединенных Штатов и полагает, что она может усложнить задачу по снижению инфляции до целевых 2%, говорится в докладе фонда.

Высокая и волатильная доходность государственных облигаций США может повлиять на ситуацию в других странах и привести к ужесточению финансовых условий, также предупредила организация.

В 2023 году дефицит бюджета США составил 8,8% ВВП по сравнению с 4,1% ВВП в 2022 году. МВФ прогнозирует, что дефицит будет превышать 6% ВВП в среднесрочной перспективе, и улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается, поскольку расходы властей, как правило, растут, а налоговые поступления в годы президентских выборов снижаются.

Властям США необходимо вскоре начать думать о реформе системы социальных пособий и иных жестких мерах для более сбалансированного бюджета, а также стоит обратить внимание на сверхприбыли компаний для увеличения доходов, отмечает МВФ.

Накануне фонд улучшил прогноз роста американской экономики на текущий год до 2,7% с 2,1%, на 2025 год – до 1,9% с 1,7%.

МВФ США
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