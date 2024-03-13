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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Дефицит бюджета США в феврале вырос на 12,9%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в феврале составил $296,275 млрд, что на 12,9% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($262,434 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета США увеличились на 3,4% - до $271,126 млрд против $262,114 млрд годом ранее. Расходы выросли на 8,2% и достигли $567,401 млрд по сравнению с $524,548 млрд.

За пять месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 14,6% - до $828,135 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 7%, составив $1,856 трлн.

Расходы выросли на 9,2% - до $2,684 трлн. В том числе увеличились затраты на оборону и пополнение стратегического нефтяного резерва. Процентные выплаты по госдолгу были на $127 млрд больше, чем за пять месяцев предыдущего фингода, из-за повышения ставок Федеральной резервной системой.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

Федеральная резервная система США
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