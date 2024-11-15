Минобороны Польши закупит партию разведывательных БПЛА FlyEye

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши заключило контракт на поставку до конца текущего года партии разведывательных беспилотников, сообщила пресс-служба ведомства.

Исполнительный контракт на дроны FlyEye для ВС Польши был подписан 15 ноября в присутствии вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша и государственного секретаря министерства национальной обороны Павла Бейды.

"Предметом исполнительного договора, заключенного между Государственным казначейством - Агентством по вооружению Минобороны и WB Electronics SA (польский производитель электроники и авиационной техники, входит в число крупнейших в Европе частных оборонных подрядчиков - ИФ), является поставка 13 комплектов (52 аппаратов) беспилотных авиационных систем FlyEye вместе с технической документацией и пакетами ремонта, логистики и обучения Вооруженным силам Польши. Стоимость контракта составляет около 97,5 млн злотых ($23,7 млн в эквиваленте - ИФ), - сообщили в Минобороны.

Сообщается, что "поставки беспилотных платформ в последних версиях системы завершатся к концу этого года".

В апреле и сентябре ВС Польши были поставлены аналогичные БПЛА, общим числом 13 комплектов.

FlyEye предназначены для ведения разведки изображения с воздуха с помощью оптико-электронных систем, оснащенных камерами, которые обеспечивают запись изображения как при дневном освещении, так и с использованием тепловидения. В настоящее время они стоят на вооружении артиллерийских, территориальных и ряда других родов войск польских ВС.

БПЛА в последней версии системы, FlyEye v.3.6, поставляются с улучшенными навигационными системами и интеграцией с системой Topaz (американские космические аппараты радиолокационной разведки).

"Система успешно прошла испытания в Войске Польском, где выполняет задачи как для Оперативных сил, так и для Сил территориальной обороны, а также во время боевых действий на Украине", - подчеркнули в Минобороны.