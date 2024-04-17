FTC может заблокировать сделку Tapestry по покупке Capri за $8,5 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) готовится заблокировать сделку американской Tapestry Inc. по покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По его словам, регулятор может подать судебный иск для блокировки сделки уже 22 апреля.

Tapestry, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, сообщила о покупке Capri за $8,5 млрд в августе 2023 года.

"Мы твердо убеждены, что сделка заслуживает одобрения регуляторов, поскольку она ориентирована на интересы потребителей и обеспечение конкуренции", - сообщила Bloomberg представитель Tapestry.

Tapestry и Capri конкурируют на динамично развивающемся рынке товаров класса "люкс", и у потребителей есть широкий выбор товаров по категориям и ценам, отметила она.

По данным аналитической компании GlobalData, объединенная компания станет четвертым по величине производителем товаров класса "люкс" в мире и второй в американском регионе после LVMH.

16 апреля сделку одобрила Еврокомиссия.