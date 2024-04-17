Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

FTC может заблокировать сделку Tapestry по покупке Capri за $8,5 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) готовится заблокировать сделку американской Tapestry Inc. по покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По его словам, регулятор может подать судебный иск для блокировки сделки уже 22 апреля.

Tapestry, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, сообщила о покупке Capri за $8,5 млрд в августе 2023 года.

"Мы твердо убеждены, что сделка заслуживает одобрения регуляторов, поскольку она ориентирована на интересы потребителей и обеспечение конкуренции", - сообщила Bloomberg представитель Tapestry.

Tapestry и Capri конкурируют на динамично развивающемся рынке товаров класса "люкс", и у потребителей есть широкий выбор товаров по категориям и ценам, отметила она.

По данным аналитической компании GlobalData, объединенная компания станет четвертым по величине производителем товаров класса "люкс" в мире и второй в американском регионе после LVMH.

16 апреля сделку одобрила Еврокомиссия.

FTC LVMH США Еврокомиссия Capri Tapestry
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

Apple рассмотрит возможность производства устройств в Индонезии

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });