FTC намерена заблокировать сделку Tapestry и Capri через суд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск с требованием заблокировать сделку, в рамках которой американская Tapestry намеревалась купить Capri Holdings, владельца модных брендов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

Объединение компаний, по мнению FTC, существенно ослабит конкуренцию в сфере потребительских товаров класса "люкс", а также приведет к повышению цен. Кроме того, она уменьшит мотивацию для обеих компании в плане конкуренции за сотрудников.

Tapestry, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, объявила о покупке Capri за $8,5 млрд в августе 2023 года. Сделку планировалось закрыть в 2024 году. Неделю назад ее одобрила Еврокомиссия.

"Tapestry и Capri в настоящее время конкурируют во всем: от одежды до очков и обуви, - заявила FTC. - Наиболее активная конкуренция между Tapestry и Capri, в основном, происходит между брендами Coach, Kate Spade и Michael Kors - это рынок сумок сегмента "доступной роскоши".

"Эта сделка грозит лишить потребителей конкуренции в сегменте сумок, в то время как работники могут потерять преимущества более высокой заработной платы и более благоприятных условий на рабочем месте", - говорится в заявлении.

По данным FTC, в Tapestry и Capri в совокупности будет работать около 33 тысяч человек. Tapestry в течение многих лет пытается стать модным конгломератом - такая модель затруднит конкуренцию небольшим брендам, считает комиссия.

Приобретение Capri компанией Tapestry могло стать одним из крупнейших в индустрии моды за последние годы, отмечает The Wall Street Journal. По данным аналитической компании GlobalData, объединенная компания стала бы четвертым по величине производителем товаров класса "люкс" в мире и второй в американском регионе после LVMH.

Tapestry в ответном заявлении сказала, что сделка принесет пользу потребителям, и обвинила комиссию в неправильном понимании того, что является жесткой конкуренцией в индустрии моды. Компания заявила, что конкурирует с сотнями новых и старых брендов, и выразила уверенность в своей способности защитить сделку в суде.

"Суть в том, что Tapestry и Capri сталкиваются с конкурентным давлением со стороны как более дешевых, так и более дорогих продуктов, - заявила Tapestry. - Этим судебным делом Федеральная торговая комиссия решила проигнорировать реальность сегодняшней динамичной и расширяющейся мировой индустрии роскоши стоимостью $200 млрд".

Capri поддержала мнение Tapestry и заявила, что "FTC - единственный регулятор, не одобривший эту сделку, получившую необходимые разрешения во всех других юрисдикциях".