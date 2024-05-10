Действующий премьер Хорватии Пленкович сформирует новое правительство

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер Хорватии Андрей Пленкович получил от президента страны Зорана Милановича мандат на формирование следующего правительства страны, сообщает в пятницу агентство EFE.

Пленкович сообщил в соцсетях, что передал главе государства подписи в свою поддержку 78 из 151 депутатов парламента. Таким образом правоцентрист Пленкович доказал президенту, что у него - достаточная поддержка в парламенте.

Партия Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) на выборах в апреле финиширована на первом месте, но не смогла получить большинство в парламенте.

Тем не менее, премьер смог найти партнеров для формирования правящей коалиции: в нее вошли депутаты из двух других партий правого толка. Кроме того, его поддержали некоторые депутаты, представляющие нацменьшинства.