"Маарив" отметила усиление присутствия ВС Израиля на окраинах сектора Газа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля разместила дополнительные артиллерию и бронетранспортеры на окраинах сектора Газа, сообщает "Маарив" и предполагает, что это может означать непосредственную подготовку к сухопутному наступлению на Рафах.

Газета отмечает, что военные приведены в боеготовность, а основные параметры операции в Рафахе согласованы Генштабом ЦАХАЛа и министром обороны Йоавом Галантом.

Официального подтверждения от израильского военного руководства пока не последовало.

16 апреля военные подтвердили, что закупают 40 тысяч палаток для эвакуации сотен тысяч гражданских на юге сектора Газа.

Военная операция ЦАХАЛа в секторе Газа продолжается, но будут прекращены точечные операции против группировки ХАМАС на севере анклава в районе города Бейт-Ханун, где, по данным израильской разведки, члены группировки скрывались в школах, "используя гражданских в качестве живого щита".

Кроме того, израильская армия нанесла авиаудары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на северо-востоке Ливана. Отмечается, что этот удар был нанесен не по окраине Ливана, а по району, расположенному примерно в 100 км от границы. В ЦАХАЛ указали, что эта атака стала ответом на удар беспилотниками, в результате которого пострадали 14 военнослужащих и четверо мирных жителей.

В ХАМАС 17 апреля впервые прокомментировали удары Ирана по Израилю и назвали их законными и заслуженными: "Ответ Ирана подтвердил, что времена, когда Израиль мог действовать, как он хотел, без какой-либо ответственности или наказания, закончились".