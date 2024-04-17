Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Участники протеста в Тбилиси выдвинули ультиматум

Они требуют отозвать законопроект об иноагентах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси участники акции протеста у здания парламента Грузии выдвинули ультиматум властям - в течение часа отозвать принятый депутатами законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщают местные СМИ.

Организаторы акции призывали ее участников, в случае истечения срока и невыполнения властями ультиматума, переместиться мирным маршем с площади перед парламентом к находящемуся рядом зданию Госканцелярии и потребовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

В эти минуты несколько сотен человек направляются к Госканцелярии, где, по информации местных СМИ, уже находятся сотни полицейских и спецназ.

Парламент Грузии в среду принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.

Ранее сообщалось, что в понедельник и вторник полицейские задержали 25 участников протеста по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.

Тбилиси Грузинская мечта Шалва Папуашвили Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

Apple рассмотрит возможность производства устройств в Индонезии

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });