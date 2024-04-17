Участники протеста в Тбилиси выдвинули ультиматум

Они требуют отозвать законопроект об иноагентах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси участники акции протеста у здания парламента Грузии выдвинули ультиматум властям - в течение часа отозвать принятый депутатами законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщают местные СМИ.

Организаторы акции призывали ее участников, в случае истечения срока и невыполнения властями ультиматума, переместиться мирным маршем с площади перед парламентом к находящемуся рядом зданию Госканцелярии и потребовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

В эти минуты несколько сотен человек направляются к Госканцелярии, где, по информации местных СМИ, уже находятся сотни полицейских и спецназ.

Парламент Грузии в среду принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.

Ранее сообщалось, что в понедельник и вторник полицейские задержали 25 участников протеста по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.