МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек на митинге перед зданием парламента республики в Тбилиси, сообщили в министерстве.

Там отмечают, что участники акции бросали в полицейских различные тяжелые предметы, включая камни и бутылки. Пострадал сотрудник МВД, также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству, отмечает министерство.

В сообщении подчеркивается, что для предотвращения физического противостояния МВД использовало специальные средства, в частности, так называемый перцовый спрей.

В эти минуты акция продолжается, но число ее участников заметно сократилось. Организаторы акции в беседах с журналистами заявили, что намерены собраться перед зданием парламента и в среду.

Акция протеста была организована во вторник представителями оппозиционных сил, которые протестуют против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В акции приняли участие также представители различных неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа.