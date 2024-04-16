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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:07

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента
Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек на митинге перед зданием парламента республики в Тбилиси, сообщили в министерстве.

Там отмечают, что участники акции бросали в полицейских различные тяжелые предметы, включая камни и бутылки. Пострадал сотрудник МВД, также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству, отмечает министерство.

В сообщении подчеркивается, что для предотвращения физического противостояния МВД использовало специальные средства, в частности, так называемый перцовый спрей.

В эти минуты акция продолжается, но число ее участников заметно сократилось. Организаторы акции в беседах с журналистами заявили, что намерены собраться перед зданием парламента и в среду.

Акция протеста была организована во вторник представителями оппозиционных сил, которые протестуют против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В акции приняли участие также представители различных неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа.

Грузия Тбилиси
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