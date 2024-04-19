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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В ходе акций протеста в Тбилиси за два дня задержали 40 оппозиционеров

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что 16-17 апреля полицейскими в Тбилиси были задержаны 40 участников акций протеста оппозиционных сил, выступающих против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Выступая в пятницу в парламенте, министр также сказал, что в ходе противостояния с оппозиционерами пострадали несколько полицейских, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Протестная акция в целом проходила мирно, без эксцессов, однако определенные радикальные группы призывали участников акции к насильственным действиям, блокированию и штурму здания парламента. После нападений на полицейских были предприняты меры в полном соответствии с законом", - сказал Гомелаури.

Он подчеркнул, что телекамеры зафиксировали все деструктивные действия оппозиционеров, пытавшихся искусственно накалить обстановку у здания парламента.

Парламент Грузии в среду, 17 апреля, принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Тбилиси Грузия
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