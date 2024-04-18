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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран предупреждал США об ударах по Израилю

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран предупредил США о нанесении удара по Израилю в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.

"Мы направили в США сообщение, проинформировав их об операции. В другом послании, отправленном в воскресенье утром (14 апреля, после ударов), мы сообщили, что не хотим дальнейшего осложнения ситуации в регионе", - приводит в четверг слова Абдоллахиана агентство ИРНА.

"Мы четко указали американцам, что решение (о нанесении ударов) принято Высшим советом национальной безопасности Ирана, председателем которого является президент страны", - отметил он.

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При этом Абдоллахиан подчеркнул, что США были заранее проинформированы о том, что американские интересы в регионе затронуты не будут.

По данным агентства, послания передавались в частности через посольство Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране, и по иным официальным дипломатическим каналам.

Ранее на этой неделе в Вашингтоне заявили, что Иран не уведомлял США заранее о нанесении ударов по Израилю.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Иран США Израиль
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