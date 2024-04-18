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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Доктрина Ирана в ядерной сфере может измениться в случае возникновения угроз безопасности государства, заявил в четверг командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающими за охрану ядерных объектов страны, генерал-майор Ахмад Хакталаб.

"Если сионистский режим (так в Иране называют власти Израиля - ИФ) хочет использовать угрозу нападения на ядерные центры нашей страны в качестве средства оказания давления на Иран, пересмотреть ядерную доктрину Ирана и отклониться от нее было бы возможным и разумным шагом", - приводит слова Хакталаба агентство "Мехр".

Он подчеркнул, что вооруженные силы Ирана готовы "противостоять любой угрозе со стороны сионистского режима" с помощью передовой системы противовоздушной обороны.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по территории страны за ночь, перехватили израильские средства ПВО.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обратился к более чем 30 странам с призывом ввести санкции против иранской программы по разработке баллистических ракет и объявить КСИР террористической организацией. Также поступала информация о разработке США и ЕС новых санкций против Тегерана.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что в ЦАХАЛ уже приняли решение, каким образом страна нанесет ответный удар против Ирана и его сподвижников, но еще не определили сроки.

Иран КСИР Израиль
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