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В Белом доме заявили, что Иран не предупреждал США о готовившихся ударах по Израилю

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США не получала заранее от Ирана информацию о готовившихся ударах по Израилю, заявил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.

"Я видел сообщения о том, что в Иране заявляли, что предупредили нас заранее, чтобы помочь Израилю подготовить оборону и снизить любой потенциальный урон. Все эти заявления категорически неверны", - сказал он на брифинге.

"Не было никаких посланий для нас насчет времени ударов, целей", - добавил Кирби. По его словам, США получали данные об иранских планах благодаря работе своей разведки.

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Также Кирби не согласился с утверждением СМИ о том, что Тегеран спланировал удары по Израилю таким образом, чтобы не нанести серьезного урона. По словам советника Белого дома, успешный перехват большинства иранских дронов и ракет - исключительно заслуга военных Израиля, США и ряда других стран.

"Я видел предположения, что Иран специально действовал так, чтобы не добиться успеха (...). Это тоже неверно", - сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в сторону Израиля было запущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Иран США Израиль
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