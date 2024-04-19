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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Постпред РФ сожалеет о вето США на признание Палестины членом ООН

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Решение США заветировать в СБ ООН проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в международной организации, - это упущенная историческая возможность, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Этот день мог бы войти в историю как день, когда спустя три четверти века международное сообщество наконец-то сделало правильный шаг на пути к исправлению многолетней исторической несправедливости по отношению к Палестине", - заявил он после голосования в СБ ООН.

По мнению Небензи, применение США вето - "бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории".

Он призвал Вашингтон "прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов Совбеза по установлению немедленного прекращения огня в Газе".

Со своей стороны, зампоспреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что его страна применила вето, так как не уверена, что Палестина отвечает всем критериям, чтобы сейчас считаться полноправным членом Организации. Кроме того, подчеркнул он, Вашингтон не устраивает, что часть палестинской территории контролирует группировка ХАМАС.

"Мы будем продолжать поддерживать идею урегулирования по принципу сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ). Мы не против палестинского государства, но считаем, что оно может появиться только по итогам переговоров между Палестиной и Израилем", - добавил американский дипломат.

Ранее Совбез ООН не принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в международной организации.

В ходе голосования США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных челнов Совбеза. Соединенные Штаты - единственная страна, проголосовавшая "против". "За" резолюцию проголосовали 12 членов СБ, включая Россию, еще двое воздержались.

ООН Россия Василий Небензя США Палестина
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