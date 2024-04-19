США заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООН

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Совбез ООН не принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в Организации.

В ходе голосования США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных челнов СБ. Соединенные Штаты - единственная страна, проголосовавшая "против".

"За" проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию, двое воздержались.

Проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя.

Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных челнов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в сентябре 2011 года подал заявку на полноправное вступление палестинского государства, но тогда не удалось заручиться необходимой поддержкой девяти из 15 членов Совбеза ООН. С ноября 2012 года палестинцы получили статус страны-наблюдателя в Организации. Соответствующее решение Генеральная Ассамблея ООН поддержала двумя третями голосов.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран, однако ситуация осложняется тем, что в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция. Ранее в апреле премьер-министр Испании Педро Санчес не исключил, что Мадрид признает палестинское государство до июля этого года.